Новый облик: жилые кварталы Алеппо застраивают многоэтажками

На территории Сирии по инициативе правительства проводится застройка разрушенных кварталов многоэтажками. Квартиры в них получат потерявшие жилье в связи с началом боевых действий граждане.

В период войны Сирию покинули более шести миллионов беженцев. Сейчас люди постепенно возвращаются на родину и зачастую находят свои дома в руинах.

Три многоэтажки в Алеппо, строительство которых начали еще до войны, были заброшены с началом боевых действий - инвесторы ушли. Сейчас все затраты на себя взяло государство.

«Рабочий день начинается в 7 утра, а уходим мы иногда поздно вечером. За переработки нам еще и премии доплачивают. Успеем закончить все быстро», - рассказал строитель Мухаммад Абдул Халиш.

Кроме того, рабочие задействованы на восстановительных работах архитектурных исторических объектов. Во время бомбежки в старом городе многие здания были серьезно повреждены, а часть из них разрушена полностью.