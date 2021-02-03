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Скрытность, маскировка и точность: снайперы ЗВО прошли спецподготовку в Ленинградской области

Тимур Шерзад
18:09 03.02.2021
На практических занятиях изучались приемы маскировки на местности и разведки, а также контрснайперской борьбы. 
Скрытность, маскировка и точность: снайперы ЗВО прошли спецподготовку в Ленинградской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Снайперы общевойсковой армии ЗВО прошли специальную подготовку в школе снайперов Западного военного округа в Ленинградской области.

Квалификацию повысили более 30 снайперов. На практических занятиях изучались приемы маскировки на местности и разведки, а также контрснайперской борьбы. 

В тренировках использовались 7,62-мм винтовки СВ-98 и крупнокалиберные 12,7-мм снайперские винтовки АСВК. В случае с последними отдельное внимание уделялось вопросам поражения неприятеля, засевшего за укрытиями. 

Сами курсы снайперов организованы так, что одновременно их сможет проходить до 250 человек. 

          

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