Скрытность, маскировка и точность: снайперы ЗВО прошли спецподготовку в Ленинградской области

Снайперы общевойсковой армии ЗВО прошли специальную подготовку в школе снайперов Западного военного округа в Ленинградской области.

Квалификацию повысили более 30 снайперов. На практических занятиях изучались приемы маскировки на местности и разведки, а также контрснайперской борьбы.

В тренировках использовались 7,62-мм винтовки СВ-98 и крупнокалиберные 12,7-мм снайперские винтовки АСВК. В случае с последними отдельное внимание уделялось вопросам поражения неприятеля, засевшего за укрытиями.

Сами курсы снайперов организованы так, что одновременно их сможет проходить до 250 человек.