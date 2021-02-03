Гул артиллерийских залпов: морпехи Балтфлота провели стрельбы под Калининградом

Морские пехотинцы Балтийского флота провели батальонное тактическое учение. В его рамках прошли боевые стрельбы - артиллерийские залпы и звуки стрелкового оружия разносились по полигону Хмелевка, находящемуся в Калининградской области.

Морпехи отстрелялись не только из стрелкового оружия, но и из вооружения БТР-82А, а также реактивных систем залпового огня и орудий самоходок «Гвоздика».

Стрельба велась по полигонным целям и морскому десанту условного противника. Тактическое учение позволило отработать все необходимые действия в обороне - как днем, так и ночью.

В нем принимали участие более 300 военнослужащих, а также 30 единиц техники.