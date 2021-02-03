Сквозь грязь и неизвестность: в Ленобласти стартовал первый этап «Военного ралли»

В Ленинградской области военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению первого этапа конкурса профессионального мастерства водителей КамАЗ «Военное ралли», сообщает пресс-служба ЗВО.

«Военнослужащим предстоит продемонстрировать результаты в индивидуальной гонке по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек водителя получат за несколько минут до старта», - говорится в сообщении.

Водители преодолеют маршрут протяженностью около 100 километров по пересеченной местности, с большим количеством естественных и искусственно созданных препятствий, крутыми подъемами и спусками в различных погодных условиях.

В состязаниях принимает участие более ста военнослужащих общевойсковых, артиллерийских и ракетных соединений армии.