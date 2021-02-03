Командующий войсками ЗВО прибыл с проверкой в Подмосковье

Комплексная группа Западного военного округа во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Журавлевым прибыла в Подмосковье, где он проведет проверку мероприятий боевой подготовки командного состава соединений и воинских частей танковой армии, дислоцированных в регионе.

Александр Журавлев проинспектирует выполнение соединениями и воинскими частями плана боевой подготовки на текущий год. Особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала и боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.