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Командующий войсками ЗВО прибыл с проверкой в Подмосковье

Андрей Аркадьев
17:59 03.02.2021
Александр Журавлев проинспектирует выполнение соединениями и воинскими частями плана боевой подготовки на текущий год.
Командующий войсками ЗВО прибыл с проверкой в Подмосковье
© Фото: Минобороны России
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Комплексная группа Западного военного округа во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Журавлевым прибыла в Подмосковье, где он проведет проверку мероприятий боевой подготовки командного состава соединений и воинских частей танковой армии, дислоцированных в регионе.

Александр Журавлев проинспектирует выполнение соединениями и воинскими частями плана боевой подготовки на текущий год. Особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала и боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

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