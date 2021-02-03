Фрегат «Адмирал Касатонов» зашел в порт Греции

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» зашли в греческий порт Пирей, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Экипаж новейшего российского боевого корабля - фрегата "Адмирал флота Касатонов", выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, - совершил деловой заход в греческий порт Пирей. Вместе с фрегатом в порт прибыл спасательный буксир "Николай Чикер"», - говорится в сообщении.

Отряд кораблей Северного флота зашел в порт для пополнения запасов, а также демонстрации военно-морского флага России. Североморцы пробудут там несколько дней, после чего продолжат выполнение поставленных задач в Средиземном море. Ранее моряки приняли участие в учениях по поиску подводных лодок и по противовоздушной обороне.

Дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» продолжается с 30 декабря. За время плавания отрядом пройдено более семи тысяч миль. В Средиземном море фрегат и буксир действуют с 14 января.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.