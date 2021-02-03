Армия Успешный старт в Плесецке: Минобороны запустило в космос военный спутник Константин Исаев Тимур Шерзад Это был уже 45-й «Союз», успешно запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вчера в полночь состоялся первый в 2021-м году пуск с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ Плесецк. Военный спутник был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Старт состоялся 2 февраля в 23 часа 45 минут. Ракету-носитель взяли на сопровождение уже две минуты спустя после старта, а еще через четверть часа она вывела спутник на расчетную орбиту. Это был уже сорок пятый «Союз», успешно запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика