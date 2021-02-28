В парке «Патриот» прошли массовые соревнования по лыжным гонкам

Руководство парка ВС РФ «Патриот», совместно с спортивным комитетом Национального центра управления обороной Российской Федерации, провели открытые массовые соревнования по лыжным гонкам. Забеги проводились на специально подготовленной лыжной трассе парка в непростых погодных условиях.

© Минобороны РФ

Целью данного мероприятия являлась популяризация здорового образа жизни, приобщение всех категорий военнослужащих и гражданского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

© Минобороны РФ

В программу соревнований вошли гонки среди детей на дистанцию один километр, забеги среди женщин и мужчин на дистанцию 3 и 5 километров соответственно. Всего в гонке приняли участие 75 человек, включая 40 военнослужащих Западного военного округа, 9 управления Минобороны, Национального центра управления обороны РФ и авиаотряда Кубинка.

© Минобороны РФ

Судейство соревнования проводили мастер спорта международного класса, биатлонист Виктор Васильев, мастер спорта СССР Константин Царев и главный судья, подполковник Николай Кузьменко. Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами по возрастным категориям.