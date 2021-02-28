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Боевики 24 раза открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки

Роман Захаров
22:27 28.02.2021
В российском ЦПВС призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Боевики 24 раза открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки
© Фото: Hummam Sheikh Ali, Xinhua, Globallookpress
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В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены четыре гуманитарные акции в населенном пункте Бакка провинции Эс-Сувейда, в населенном пункте Санкари-эль-Кибли провинции Хомс, в населенном пункте Камсия провинции Тартус, в населенном пункте Телль-Тартаб провинции Хасеке, в ходе которых населению выдано 1565 продовольственных наборов общим весом 7,6 тонн. С начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2744 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тысяч тонн», - заявил военачальник.

В настоящий момент, по словам Сытника, продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам - в направлении Мембиджа и Авшария. Проведено патрулирование военными полицейскими РФ в провинции Хасеке по маршруту от Мамдуха до Камишлия, по маршруту от Амуда до Телль-Тамер и обратно, в провинциях Хасеке и Ракка по маршруту от Телль-Тамер до Айн-Иса и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Шейх-Хасан до Саффафкия и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Метрас до Хубейтер и обратно, в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Эль-Хусейния и обратно.

Контр-адмирал также сообщил, что армейская авиация осуществила патрулирование не в полном объеме, поскольку вертолет Ми-35 во время патрулирования по техническим причинам был вынужден совершить незапланированную посадку.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка  и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 124 автомобилей и 286 человек. Всего с 25 мая 2020 года сопровождено 44 222 автомобилей и 81 035 человек. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», - добавил замглавы ЦПВС.

В то же время в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*, из них в провинции Идлиб - 10 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама - 2 обстрела.

Сытник подчеркнул, что российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

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