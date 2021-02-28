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Стрельба и альпинизм: в Бурятии прошли учения снайперов мотострелкового соединения ВВО

Роман Захаров
17:48 28.02.2021
Снайперы совершали спуски по крутым склонам, а для усложнения задачи бойцам параллельно поступали различные вводные.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, осваивают горную подготовку на полигоне Бурдуны.

С участием военнослужащих прошли занятия по ведению боя и выживанию в горной местности с использованием специального альпинистского снаряжения. Так они совершали спуски по крутым склонам, а для усложнения задачи во время спуска бойцам поступали различные вводные.

Во время практической части занятий военнослужащие в составе снайперских групп отработали ведение наблюдения с использованием специальных приборов разведки из укрытий, оборудованных из плащ - палаток.

«Одним из основных элементов подготовки снайпера является горная подготовка. Снайперы готовятся на горном участке и показывают здесь свои физические кондиции. Также здесь применяются в комплексе тактические упражнения, упражнения, связанные с военной топографией, ну и основа - это прохождение скалистой местности с использованием альпинистского снаряжения», - объяснил командир взвода.

Военнослужащие отработали зависание в определенной точке и поражение внезапно появляющихся мишеней, имитирующих живую силу условного неприятеля.

После спуска и выхода на равнинную местность снайперы в составе групп отработали задачи по организации огневых позиций и маскировке с учетом особенностей рельефа местности.

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