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Фрегат «Адмирал Григорович» впервые в новейшей истории РФ зашел в Порт-Судан

Ян Брацкий
15:38 28.02.2021
По соглашению России и Судана там будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота РФ.
Фрегат «Адмирал Григорович» впервые в новейшей истории РФ зашел в Порт-Судан
© Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Корабль Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России.

В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств, подчеркивается в сообщении.

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