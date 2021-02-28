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Секрет мастеров: как проходит подготовка к новому сезону АрМИ

Роман Закурдаев
Анна Назайкина
14:18 28.02.2021
Начало Армейских международных игр 2021 года намечено на конец августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во всех военных округах идут отборы на конкурсы армейских игр нового сезона. Лучшие экипажи и расчеты определяют в бригадах, дивизиях и армиях. Чемпионы АрМИ прежних лет перешли на тренерскую работу. Корреспонденту «Звезды» удалось узнать секрет мастеров.    

Два года назад на трассе биатлона игр АрМИ в Алабине сержант Иван Осеев разогнал свой Т-72Б3 до рекордных 84 километров в час. Сейчас он передает опыт новым претендентам на место механика-водителя в экипажах, которые намерены бороться за путевку на окружной и всеармейский финал конкурса.

«Может, они и берут мои элементы, но они дорабатывают. С каждым годом все улучшают и улучшают»,- сказал рекордсмен конкурса.

Конкуренция в «Танковом биатлоне» запредельная. Личным примером  танкистов воспитывают победители прежних лет и в Южном округе. Командир танка Т-72Б3 старший сержант Евгений Харченко расставил приоритеты.

«Это скорость, преодоление препятствий, много чего. В основном это все полагается на механика»,- рассказал он.

В Западном военном округе обкатывают новую методику боевой подготовки «Стальной Охотник». За основу также взят передовой опыт «Танкового биатлона». Но главное - с первых дней тренировок механик-водитель, наводчик- оператор и командир боевой машины тренируются не раздельно, а  только вместе, в составе экипажа, лучше узнавая друг друга, стараясь действовать, как единое целое.

В небе над Ленинградской областью экипажи многоцелевых Ми-8 и «Ночных охотников» - вертолетов Ми-28 - соревнуются на отборочном этапе конкурса «Авиадартс». Точное попадание в цель у вертолетчиков,  как и в «Танковом биатлоне», -  еще не залог победы. Успех во многом зависит от навыков пилотирования.

«Авиадартс» для экипажей вертолетов можно назвать своеобразной арифметикой в небе. Боевые машины летят по маршруту через строго определенные точки, прилететь они туда должны в назначенное время. Отклонение даже в несколько секунд считается штрафным баллом.

Победители «Авиадартса»  прежних лет  по приказу министра обороны не могут второй раз участвовать в АрМИ. Но высокий уровень подготовки  экипажей позволяет отобрать равноценную смену. Чтобы завоевать путевку на  окружной этап конкурса,  претендентам предстоит еще показать свои навыки в эвакуации раненых и терпящих бедствие, а также посадке вертолета на неподготовленных участках.

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