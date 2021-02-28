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Автомобиль на рельсах: новая разработка ЖДВ помогает военнослужащим эффективнее решать боевые задачи

Игорь Лапик
10:30 28.02.2021
С помощью новой платформы для передвижения можно быстро добраться и восстановить поврежденный участок пути, подвезти боеприпасы и продовольствие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Армейские грузовики и бронеавтомобили теперь можно поставить на рельсы. Универсальную железнодорожную платформу изобрели в учебном центре железнодорожных войск.

На тренировке в Московской области подразделение войск вступает в бой с диверсантами. Атака успешно отбита и нужно быстро эвакуировать раненых. Дорог рядом нет, только сугробы, а эшелон ждать слишком долго. В этой ситуации на выручку приходит жд-платформа, которая позволяет двигаться по рельсам любому армейскому автомобилю.

Колеса вращают промежуточные опорные ролики, от них крутящий момент передается на железные колеса на рельсах. Безопасная езда в данном случае - 20 км/ч, но по прямой возможно разогнаться и до 60 км/ч. Заехать на железный путь можно по специальным аппарелям или с обычного жд-переезда - там, где автомобильная дорога пересекается с железной.  

Железнодорожные тележки были испытаны при строительстве участка пути Журавка - Миллерово в обход Украины в Воронежской и Ростовской областях. Причем автомобильной тяги оказалось достаточно,  чтобы машина могла выступать в качестве тепловоза и буксировать целые вагоны.

Ставить автомобили на железную дорогу начали давно. Для этого использовали устройство комбинированного хода, которое жестко скреплено с рамой, - за счет этого ухудшается внедорожная проходимость автомобиля, повышается износ резины, и увеличивается расход топлива. Все эти недостатки были решены при создании новой платформы, которая полностью независима от автомобиля.   

Устройства комбинированного хода обеспечивают подразделениям железнодорожных войск  независимость от тепловозов. Таким способом можно быстро добраться и восстановить поврежденный участок пути, подвезти боеприпасы и продовольствие, провести разведку. Один из разработчиков платформы особенно подчеркивает ее незаменимость при строительстве железной дороги.    

«Подразделения РЖД могут начать строительство только от действующей железной дороги, а мы организуем строительные и восстановительные работы на широком фронте сразу с нескольких участков», - начальник отдела НИИЦ спецтехники железнодорожных войск Анатолий Шалин.

Эта техническая новинка запатентована и обкатана в созидательной работе железнодорожных войск.

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