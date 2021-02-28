Уникальный аппарат и боевая мощь: что из себя представляет комплекс ударных беспилотников «Иноходец»

Семь комплексов ударных беспилотников «Иноходец» поставит армии в этом году фирма «Кронштадт». В составе каждого комплекса три беспилотных летательных аппарата.

Напомним, о поставках главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на днях доложил генеральный директор предприятия. Министр проверил работу московской площадки предприятия и потребовал увеличить производство ударных беспилотников.

На стапелях цеха завода «Кронштадт» - крыло, оперение и фюзеляж будущего беспилотника «Иноходец». Его сборка напоминает швейное производство. В самом начале по чертежам из специальной ткани вырезают выкройки толщиной от 10-ти до тысячи слоев, а затем обжигают их в печи. После этого каждую деталь обтачивают при помощи вот этого оборудования.

В каждом из комплексов - по три беспилотных летательных аппарата. На земле их координацию обеспечивает наземный пункт управления.

Размах крыла «Иноходца» превышает 16 метров, а максимальная взлетная масса достигает тонны. Беспилотник способен подниматься на высоту 7,5 километров и развивать скорость до двухсот километров в час. При этом радиус его применения составляет 300 километров.

Беспилотный летательный комплекс «Иноходец» может проводить в автономном полете до суток в воздухе и использоваться фактически при любой погоде. На нем установлена электроимпульсная противообледенительная система. А все узлы планера практически полностью выполнены из углеволокна.

«Иноходец» - серийный экземпляр, наряду с «Охотником» применялся во время операции в Сирии. Вначале их использовали для круглосуточной разведки, а начиная с 2019-го - еще и для нанесения ударов по боевикам.



Еще один аппарат «Иноходец-РУ» пока представлен в виде полноразмерного макета. Его отличие - два турбовинтовых двигателя и грузоподъемность 300 килограммов вооружения. В перспективе этим комплексом можно будет управлять на расстоянии - за счет специальной спутниковой связи.