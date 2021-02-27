Военнослужащие ВТА в Твери получили прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась среди личного состава в авиационном соединении военно-транспортной авиации в Твери. Военнослужащие получают двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

В первую очередь прививки получили офицеры управления соединения и летный состав авиационного полка. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Привитые военнослужащие находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Всего соединение получило 400 доз вакцины, поставки новой партии ожидаются в ближайшее время.