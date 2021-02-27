Военнослужащие ВТА в Твери получили прививки от COVID-19
Привитые военнослужащие находятся под постоянным медицинским наблюдением.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вакцинация от коронавируса началась среди личного состава в авиационном соединении военно-транспортной авиации в Твери. Военнослужащие получают двухкомпонентную вакцину «Спутник V».
В первую очередь прививки получили офицеры управления соединения и летный состав авиационного полка. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Привитые военнослужащие находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Всего соединение получило 400 доз вакцины, поставки новой партии ожидаются в ближайшее время.