«Профессионалы высочайшего уровня»: Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций. Обращение министра обороны России опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! 27 февраля в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Военнослужащие Сил специальных операций - это профессионалы высочайшего уровня, мастерски владеющие новейшими системами вооружения, действующие всегда четко и слаженно, способные выполнить задачи исключительной сложности в любой точке мира», - написал глава Минобороны.

Шойгу отметил, что военнослужащие Сил специальных операций в условиях непростой внешнеполитической обстановки эффективно обеспечивают защиту России, в том числе от угроз международного терроризма.

«Уверен, что личный состав Сил специальных операций и в дальнейшем будет способствовать сохранению мира и стабильности, защите национальных интересов России», - заключил министр.

Также Шойгу пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Родины.

Силы специальных операций - это высокомобильное и технически оснащенное формирование министерства обороны. Оно находится в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.

ССО является динамично развивающейся структурой, имеющей наземные и морские компоненты. Специальная подготовка, уникальные вооружение и экипировка военнослужащих позволяют выполнять самые сложные задачи по защите национальных интересов страны.

С началом антитеррористической операции в Сирии именно на военнослужащих ССО были возложены задачи по выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией.