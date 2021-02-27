Армия Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе и Нагорном Карабахе Анна Касаткина Главы военных ведомств также затронули вопросы двустороннего сотрудничества. © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Помимо этого, главы военных ведомств затронули другие вопросы, которые представляют взаимный интерес, уточнили в Минобороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика