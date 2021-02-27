Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе и Нагорном Карабахе
Главы военных ведомств также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.
Помимо этого, главы военных ведомств затронули другие вопросы, которые представляют взаимный интерес, уточнили в Минобороны РФ.