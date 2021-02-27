Захват секретных документов: спецназовцы провели атаку из засады на учениях под Новосибирском
Пять километров до точки захвата бойцы преодолели на лыжах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Навыки маскировки и атаки из засады оттачивали бойцы спецназа под Новосибирском. Подразделению необходимо было максимально скрытно захватить грузовик «противника» с секретными документами.
До точки захвата спецназовцы добирались на лыжах, преодолев более пяти километров. Чтобы не привлекать внимания, бойцы действовали без стрелкового оружия - они забрались на машину, открыли двери и захватили управление.
После остановки техники группа спецназа окружила машину и задержала условного противника. Все документы военнослужащие передали в штаб.