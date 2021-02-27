Захват секретных документов: спецназовцы провели атаку из засады на учениях под Новосибирском

Навыки маскировки и атаки из засады оттачивали бойцы спецназа под Новосибирском. Подразделению необходимо было максимально скрытно захватить грузовик «противника» с секретными документами.

До точки захвата спецназовцы добирались на лыжах, преодолев более пяти километров. Чтобы не привлекать внимания, бойцы действовали без стрелкового оружия - они забрались на машину, открыли двери и захватили управление.

После остановки техники группа спецназа окружила машину и задержала условного противника. Все документы военнослужащие передали в штаб.