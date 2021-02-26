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Антипаводковая подготовка: саперы Северного флота отработали подрыв грунта и льда в Североморске

Виктория Ивашечкина
Михаил Аброськин
08:19 26.02.2021
Для установки зарядов в особо сложных случаях использовали специальную инженерную техники и буровую машину.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Саперы инженерных войск Северного флота отработали подрыв льда и грунта. Тренировочные занятия прошли в акватории Щукозера, неподалеку от главной базы Северного флота, Североморска.

Во время учений саперы отработали установку зарядов под водой и под землей. На воде были установлены 8 тротиловых зарядов общим весом 40 килограммов. На подрыв грунта использовали три заряда общим весом 30 килограммов.

Тренировка подрывов проходит ежегодно. А реальное применение навыков от военных потребуется уже ближе к весне, когда снег начнет таять и реки Кольского полуострова станут полноводными. Чтобы избежать половодий из-за ледяных заторов, военные саперы подрывают лед на водоемах там, где это необходимо. Благодаря этим действиям удается избежать опасностей, которые могут быть связаны с весенним половодьем.

Подрыв грунта применяется реже. Для установки зарядов для их заглубления в таком случае используется специальная инженерная техника, буровая машина. Взрыв позволяет создавать глубокий ров. Это применяется в военном деле, например, для создания рвов, окопов и огневых точек для артиллерии.

Учения военнослужащих инженерных подразделений направлены на подготовку к действиям по защите мостов и гидротехнических сооружений от ледохода. Саперы должны будут выполнить серию учебных подрывов льда на водоеме. Такая своеобразная антипаводковая подготовка.

Саперы Северного флота в общей сложности установили на озере 8 зарядов тротила по 5 кг каждый. Толщина льда не превысила 40 сантиметров. Поэтому установка получилась оперативной. А вот на грунте пришлось повозиться. Для этого привлекали спецтехнику, ведь промерзший верхний слой песка больше похож на бетонную плиту. Пробить такой ломами и лопатами почти невозможно.

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