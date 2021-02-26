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Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО

Виталий Никулин
05:25 26.02.2021
Согласно сценарию маневров, военнослужащие отражали нашествие беспилотников условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Ростовской области на полигоне Кузьминский развернулись масштабные учения расчетов ЗРПК «Панцирь» Южного военного округа. Согласно сценарию маневров, военнослужащие отражали нашествие беспилотников условного противника.

Задача перед расчетами стоит непростая: нужно преодолеть зараженный участок местности и отразить удар условных диверсантов. И только потом приступить к выполнению основного задания: уничтожить группы БПЛА условного противника, идущей на различных эшелонах, в условиях радиоэлектронной атаки.

В зоне химического заражения расчеты включили системы фильтро-вентиляционной защиты. В это время сами боевые машины обеспечивают защиту и прикрытие колонны от малогабаритных воздушных целей - беспилотников.

После разворота на неподготовленной местности на время «Панцири» должны не пропустить ни одного ударного и разведовательного аппарата.

Телеканал «Звезда» проверил боеспособность комплекса на собственном квадрокоптере. Цель быстро захвачена: ее ведут двумя спаренными 30-мм зенитными автоматами, боевой темп до 2,5 тысяч выстрелов в минуту. Стрельбы электронные. Оборудование телеканала уцелело.

В реальной жизни на подступах к зоне боевого дежурства «Панцири» не подпустят ни одну даже подозрительную птицу. 

«Реально поймали цель. Начали рассматривать - это группа, так скажем, птиц. Пролетал косяк птиц. Это говорит о том, что комплекс настроен, и можно элементарно любую цель летящую рассмотреть. И уничтожить», - пояснил командир зенитно-ракетного артиллерийского расчета Антон Даценко.

Цель сегодняшних тактико-специальных учений - отработка методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в группах и по одиночке.

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