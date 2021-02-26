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Стальной заезд: в Бурятии завершился второй отборочный этап «Танкового биатлона»

Иван Линдеманн
05:01 26.02.2021
Экипажи, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь объединения на окружном этапе соревнований, который пройдет в марте текущего года.
© Видео: Пресс-служба ВВО © Фото: Пресс-служба ВВО
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На полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, завершился второй отборочный этап конкурса «Танковый биатлон», который входит в программу Армейских международных игр «АрМИ-2021».

В пресс-службе ВВО сообщили, что экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового и танкового соединений общевойскового объединения в составе взводов состязались в мастерстве владения  штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения целей из вооружения  танков, в том числе при стрельбе с ходу.

«В ходе выполнения конкурсных упражнений экипажи танков состязались в огневом поражении трех мишеней прямой наводкой штатным артиллерийским снарядом на дальностях до 2000 метров, при стрельбе с закрытой огневой позиции на дальности свыше 5000 метров, а также преодолении препятствий и скоростном прохождении трассы», - сказали в пресс-службе.

Экипажи, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь объединения на окружном этапе соревнований, который пройдет в марте текущего года.

За ходом соревнований наблюдали чемпионы мира по танковому биатлону 2018-2020 годов, часть из них вошла в судейскую коллегию, остальные назначены инструкторами для более качественной подготовки танковых экипажей.

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