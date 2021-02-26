Оборона и наступление: в Ленинградской области прошли масштабные учения ЗВО

На полигоне в Ленинградской области прошли масштабные учения военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов мотострелки отработали навыки ведения обороны и наступления в дневных и ночных условиях, а также поражения пехоты и бронированных целей условного противника.

В ходе учений военнослужащие танковых и артиллерийских подразделений при поддержке беспилотной авиации обнаружили и уничтожили командные пункты условного противника, расположенные на расстоянии более пяти километров с закрытых огневых позиций.

В учениях были задействованы самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», модернизированные танки Т-72Б3, многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ, противотанковые орудия МТ-12 и беспилотные аппараты «Орлан-10».