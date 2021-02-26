Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны

В Пансионе воспитанниц Минобороны, выпускницы которого часто выбирают профессию, связанную с безопасностью страны, сегодня - лекция о международных отношениях от заместителя министра обороны Александра Фомина. Это его первый визит в образовательное учреждение и часть проекта «Творческая гостиная», в рамках которого девушки общаются с интересными людьми - политиками, писателями, актерами, общественными деятелями и олимпийскими чемпионами.

Высоких гостей из военного ведомства встречали в соответствии со сложившимися за 13 лет традициями Пансиона. Не имеющего аналогов в мире - здесь и классические дисциплины, и более 50 видов дополнительного образования.

Особый упор на иностранные языки - после окончания обучения девочки свободно владеют двумя, а то и несколькими. Их учебную форму украшает шеврон - Роза и книга, символ красоты и знаний. За партой - дочь офицера, Мария Лопатина. В этом году она оканчивает 11 класс и уже выбрала будущую профессию - военный переводчик.

«Мы отдельно изучаем различную терминологию и смотрим социальные термины, необходимые в дальнейшем. Изучаем строение машин и различной техники, которая используется в бою, в тылу и на фронте», - рассказала воспитанница Пансиона Минобороны России Мария Лопатина.

Сегодня вместо привычных уроков - открытая лекция о роли России на международной арене. За трибуной - заместитель министра обороны Александр Фомин - военным переводчиком он проходил службу в самых далеких уголках мира. Своим опытом делится с воспитанницами.

«Я сам очень много занимался факультативно и даже выступал на областных олимпиадах, побеждал там», - вспомнил замминистра обороны Фомин.

Не стеснялись задавать замминистру и личные вопросы. Всего 13 лет существования - но Пансион уже зарекомендовал себя как лучшее довузовское учреждение страны. Просторные читальные залы, погружение в искусство и науку - с применением инноваций.

Экскурсию по самому необычному учебному заведению России проводит заместитель министра обороны и куратор Пансиона Татьяна Шевцова. Отдельная гордость - уникальная коллекция живописи почти на каждом этаже.

«Я нахожусь в замешательстве и культурном шоке. Теперь мне понятно, почему девочки являются многократными победительницами различных конкурсов, насколько высок уровень образования здесь», - признался Фомин.

А в перерывах между занятиями девочки меняют форму на шикарные наряды - такая здесь традиция, встречать гостей по особому. Будущий военный врач Анастасия свободно исполняет знаменитые французские мотивы. На сцене гармонично сплетаются женская легкость и армейские ритмы, которые исполняют участницы фестиваля «Спасская башня» на Красной площади.