Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны

Россина Бодрова
21:30 26.02.2021
Заместитель министра прочитал лекцию о международных отношениях и пообщался с учащимися. Экскурсию по самому необычному учебному заведению России для своего коллеги провела заместитель министра обороны и куратор Пансиона Татьяна Шевцова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Пансионе воспитанниц Минобороны, выпускницы которого часто выбирают профессию, связанную с безопасностью страны, сегодня - лекция о международных отношениях от заместителя министра обороны Александра Фомина. Это его первый визит в образовательное учреждение и часть проекта «Творческая гостиная», в рамках которого девушки общаются с интересными людьми - политиками, писателями, актерами, общественными деятелями и олимпийскими чемпионами.

Высоких гостей из военного ведомства встречали в соответствии со сложившимися за 13 лет традициями Пансиона. Не имеющего аналогов в мире - здесь и классические дисциплины, и более 50 видов дополнительного образования.

Особый упор на иностранные языки - после окончания обучения девочки свободно владеют двумя, а то и несколькими. Их учебную форму украшает шеврон - Роза и книга, символ красоты и знаний. За партой - дочь офицера, Мария Лопатина. В этом году она оканчивает 11 класс и уже выбрала будущую профессию - военный переводчик.

«Мы отдельно изучаем различную терминологию и смотрим социальные термины, необходимые в дальнейшем. Изучаем строение машин и различной техники, которая используется в бою, в тылу и на фронте», - рассказала воспитанница Пансиона Минобороны России Мария Лопатина.

Сегодня вместо привычных уроков - открытая лекция о роли России на международной арене. За трибуной - заместитель министра обороны Александр Фомин - военным переводчиком он проходил службу в самых далеких уголках мира. Своим опытом делится с воспитанницами.

«Я сам очень много занимался факультативно и даже выступал на областных олимпиадах, побеждал там», - вспомнил замминистра обороны Фомин.

Не стеснялись задавать замминистру и личные вопросы. Всего 13 лет существования - но Пансион уже зарекомендовал себя как лучшее довузовское учреждение страны. Просторные читальные залы, погружение в искусство и науку - с применением инноваций.

Экскурсию по самому необычному учебному заведению России проводит заместитель министра обороны и куратор Пансиона Татьяна Шевцова. Отдельная гордость - уникальная коллекция живописи почти на каждом этаже.

«Я нахожусь в замешательстве и культурном шоке. Теперь мне понятно, почему девочки являются многократными победительницами различных конкурсов, насколько высок уровень образования здесь», - признался Фомин.

А в перерывах между занятиями девочки меняют форму на шикарные наряды - такая здесь традиция, встречать гостей по особому. Будущий военный врач Анастасия свободно исполняет знаменитые французские мотивы. На сцене гармонично сплетаются женская легкость и армейские ритмы, которые исполняют участницы фестиваля «Спасская башня» на Красной площади.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:30 Армия
Видео
Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны
20:49 В стране и мире
Собянин остановил голосование по вопросу памятника на Лубянке
21:24 В стране и мире
В Пентагоне раскрыли детали авиаудара в Сирии
14:22 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
05:25 Армия
Видео
Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО
Популярное
Популярное
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.