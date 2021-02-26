Саратовские военнослужащие отработали тушение стратегических ракетоносцев
Итоги мероприятия показали слаженные действия и четкое взаимодействие между военнослужащими. Задача была выполнена в установленные сроки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подразделения дальней авиации в Саратовской области отработали тушение самолетов Ту-95МС.
Тренировка была проведена военнослужащими пожарной команды совместно с региональным управлением МЧС. Сценарий учений подразумевал условное возгорание одного из стратегических ракетоносцев Ту-95МС во время запуска двигателей.
Экипаж тут же доложил о «происшествии» руководителю полетов, от которого и получил команду эвакуироваться из ракетоносца. На место прибыла пожарная команда соединения дальней авиации. Условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован.
Итоги мероприятия показали слаженные действия и четкое взаимодействие между военнослужащими. Задача была выполнена в установленные сроки.