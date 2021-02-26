Армия Подводный беспилотник «Аврора» пройдет государственные испытания в интересах оборонного ведомства России Тимур Шерзад Разработанный в НПО аппарат «Аврора» может погружаться на внушительную глубину в тысячу метров. © Фото: "Красная Звезда" Читайте нас на: Малогабаритный глубоководный необитаемый аппарат «Аврора» выйдет на государственные испытания для возможного принятия на снабжение Министерством обороны России. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров. «Целый ряд инициативных разработок подводного применения также уже переданы потенциальному заказчику. В их числе - малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора". После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение», - отметил Гончаров. Разработанный в НПО «Аврора», подводный беспилотник может погружаться на внушительные глубины - вплоть до километра. Построенный по модульному принципу, он может дополняться самым разнообразным оборудованием. Максимальная автономность аппарата - шесть часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика