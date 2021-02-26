«Балы» Каспийской флотилии уничтожили корабли условного противника

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии уничтожили корабли условного противника на учениях в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Прежде всего стартовыми батареями был совершен марш в позиционный район, находившийся на полигоне Турали. После чего военнослужащие потренировались в перегрузке ракет на транспортно-заряжающие машины.

Экипажи батарей управления тем временем разворачивали мобильный командный пункт управления связи «Минерал». Расчеты комплексов следили за надводной обстановкой в Каспийском море и после обнаружения кораблей условного противника производили по ним электронные пуски.

Всего расчеты «Балов» выполнили более двух десятков нормативов. Завершив выполнение задачи, комплексы двинулись в район восстановления боевой способности.

В учениях было задействовано около 200 человек, а также 20 единиц военной техники.