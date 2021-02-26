В Кремле заявили, что все достигнутые договоренности по Карабаху реализуются

Все достигнутые договоренности по Нагорному Карабаху реализуются, несмотря на ситуацию в Армении, в Кремле не видят угрозы срыва этим соглашениям, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все реализуется», - отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что несмотря на события в Армении, важно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху.

Очередной виток политического кризиса в Армении произошел после того, как Вооруженные Силы страны призвали Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер назвал это попыткой государственного переворота. На улицы вышли как сторонники Пашиняна, так и оппозиция, настаивающая на том, чтобы премьер покинул свой пост.

Напомним, в ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российская сторона направила в регион миротворцев для соблюдения режима прекращения огня.