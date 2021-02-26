Тридцать семь зарубежных разведывательных летательных аппаратов замечены у границ РФ за последнюю неделю

За последнюю неделю у границ России замечено тридцать семь летательных аппаратов иностранных государств.

Двадцать восемь из них представляли собой разведывательные самолеты, а еще девять оказались беспилотниками. Об этом сообщает газета «Красная Звезда».

Все полеты иностранных разведчиков проходили под контролем российских радиолокационных систем. Благодаря работе дежурных сил Противовоздушной обороны не было допущено ни одного нарушения Госграницы России.