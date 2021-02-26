Армия Синхронная стрельба и смена огневой позиции: как в ЮВО готовятся к конкурсу «Снайперский рубеж» Андрей Аркадьев Лучшие снайперы общевойсковых объединений ЮВО в марте будут бороться за право представлять округ на всеармейском этапе соревнований. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа в Ростовской области успешно выполнили упражнение «Снайпер в наступлении». Военнослужащие готовятся к конкурсу «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2021). Бойцы отработали взаимодействие в снайперских парах, в том числе выполнили ведение синхронной стрельбы и смену огневой позиции, сообщает пресс-служба ЮВО. «В ходе второго этапа подготовки снайперы отработают вопросы разведки цели с использованием специальных приборов в ночное время, а также выполнение стрельб с применением поправок на атмосферное давление, боковой ветер и низкие температурные режимы», - говорится в сообщении. Лучшие снайперы общевойсковых объединений ЮВО в марте будут бороться за право представлять округ на всеармейском этапе соревнований, который пройдет с 16 по 30 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика