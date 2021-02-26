Армия В Москве пройдет заседание Коллегии Минобороны России Тамара Астапенкова Будут рассмотрены вопросы развития войск радиоэлектронной борьбы. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Москве в пятницу, 26 февраля, в Национальном центре управления обороной России состоится заседание Коллегии Минобороны РФ под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. «Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся состояния и развития войск радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства. В ходе заседания особое внимание будет уделено созданию региональных центров психологической работы военных округов и Северного флота. Также одной из важных тем станет вопрос передачи в эксплуатацию объектов капитального строительства Вооруженных Сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика