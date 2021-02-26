Шойгу отметил качественное и быстрое возведение крупных объектов военными строителями

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил качественное и быстрое возведение крупных инфраструктурных объектов военными строителями. Согласно его словам, это занимает всего четыре-семь месяцев. Он сделал это на заседании коллегии Минобороны.

«Накопленный нами значительный опыт позволяет сдавать под ключ крупные инфраструктурные проекты с высоким качеством и за четыре-семь месяцев, что существенно быстрее, чем это делают в гражданском строительстве», - сказал министр.

Шойгу вспомнил, что с 2013 года построено более 21 тысячи зданий и сооружений.

«В то же время процедуры оформления земельно-имущественных отношений, завышенные требования к проектно-сметной документации серьезно затягивают документальное оформление актов приема-передачи объектов», - констатировал Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что для исправления такого положения дел в Минобороны идет непрерывное совершенствование связанных с этими вопросами процедур. Есть постоянная рабочая группа, контролирующая принятие в эксплуатацию объектов, а также деятельность заинтересованных органов военного управления.

После этого Шойгу предложил заслушать перечень дополнительных мер, которые надо принять для сокращения оформления передачи построенных объектов.