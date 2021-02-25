Сквозь снег и густой туман: кадры выдвижения колонн «Ярсов» в Подмосковье для участия в подготовке к Параду Победы

Сильная метель и ледяной дождь в Европейской части России не помешали маршу знаменитых «Ярсов». Колонны техники сквозь снег и густой туман выдвинулись из Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино для подготовки к Параду на Красной площади.

«Техника высокой проходимости, для нее это (погода - прим.ред.) никакого значения не имеет», - пояснил заместитель командира дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Роман Нарожнов.

Он отметил, что перед маршем был проведен значительный комплекс мероприятий по отбору личного состава. Военнослужащие, в том числе, сдали все необходимые нормативы по вождению, а также получили допуск для участия в Параде, где «Ярсы» будут замыкать механизированную колонну на Красной площади.

Экипажам парадных войск РВСН предстоит проехать более 400 километров по федеральной трассе М-7 через МКАД. На маршруте встречаются 60 сложных дорожных участков и 19 мостов - пройти их нужно так, чтобы не создавать помех общему потоку.