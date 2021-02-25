Минометчики подавали огневые позиции артиллерии «противника» в Краснодарском крае: кадры учений
Стрельбы проводились осколочно-фугасными и дымовыми минами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае прошло тактико-специальное учение минометных подразделений десантников. Военнослужащие уничтожили пункты управления, живую силу и технику условного противника.
В учении принимали участие минометные подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.
«В составе минометного взвода проводили стрельбы с миномета 2Б14-1 калибра 82 миллиметра. Было поражено несколько целей. Стрельбы проводились осколочно-фугасной миной и дымовой», - рассказал командир минометного расчета гвардии сержант Алексей Зеленский.
Минометчики уничтожили пункты управления условного противника, его живую силу и технику, а также подавили артиллерию на огневых позициях.