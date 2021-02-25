При низких температурах и в темное время суток: в Амурской области прошли плановые полеты Ту-95 МС
В составы экипажей стратегических ракетоносцев вошли как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95 МС. В составы экипажей легендарных «Медведей» вошли как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.
В ходе полетов экипажи отработали технику пилотирования, взлеты и посадки в условиях низких температур. Особое внимание было уделено полетам строем и полетам в темное время суток.
Стратегические ракетоносцы Ту-95 МС являются частью ядерной триады России и самыми быстрыми в мире турбовинтовыми самолетами.