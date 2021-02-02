Танкисты мотострелковых дивизий ЗВО выявили лучшие экипажи в ходе первых соревнований АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

В ходе первых соревнований АрМИ- 2021 «Танковый биатлон» военнослужащие подразделений Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий общевойсковой армии Западного военного округа выявили лучшие экипажи. Испытания проходили по направлениям «Индивидуальная гонка» и «Эстафета».

© Минобороны России

Танкисты преодолели маршруты с естественными и искусственными препятствиями, такими как курган, эскарп, колейный мост, противотанковый ров и гребенка. Кроме того, выполнили стрельбу из окопов и в движении.



Стрельба из штатного 125-мм орудия проводилась по мишеням на расстоянии до 1800 метров, а из спаренного пулемета на дальности от 600 до 800 метров.

© Минобороны России

На данный момент лучшие экипажи боевых машин Висленской и Ельнинской дивизии начали подготовку к окружному второму этапу конкурса «Танковый биатлон».



Всего в соревнованиях приняли участие свыше двух тысяч военнослужащих.