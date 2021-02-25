Динамическая атака и зачистка зданий: в Таджикистане разведчики отработали навыки боя в городских условиях

На полигоне Ляур в Таджикистане российские разведчики 201-й военной базы отработали навыки ведения боевых действий в городской местности на коротких дистанциях.

На полигоне были смоделированы различные ситуации для применения стрелкового оружия, в которых военнослужащие смогли продемонстрировать свое мастерство. По замыслу учений, группа условных боевиков засела в захваченной жилой зоне и вела прицельный огонь. Личный состав разведывательных групп, используя разрушенные подземные коммуникации и здания, отработал способы передвижения и ведения огня из автомата «Калашникова» и пистолета «Макарова».

Разведчики выполнили задачи по блокированию и зачистке зданий, применяя различные элементы «динамической атаки». Упражнения выполнялись из различных положений: стоя, с колена, лежа и в движении.

В качестве условных боевиков использовались грудные и ростовые фигуры, которые были расположены в оконных и дверных проемах зданий на расстоянии от 100 до 200 метров.

Во время маневров разведчики преодолели горную полосу, предназначенную для подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в сложных географических и психологических условиях.