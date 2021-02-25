Расчеты ЗРК «Бук-М3» общевойсковой армии ЗВО привились от коронавируса перед заступлением на боевое дежурство

Экипажи зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции перед заступлением на боевое дежурство в Курской области.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что вакцинация военнослужащих проходила в Воронежской области. Туда в специальных термоконтейнерах, поддерживающих отрицательную температуру не выше 18 градусов по Цельсию, были доставлены компоненты вакцины «Спутник-V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России.

Отмечается, что войска ЗВО дополнительно получили свыше 55 тысяч доз отечественной вакцины для прививания военнослужащих.

Личный состав подразделения, заступившего на боевое дежурство в Курской области, предварительно сдал зачеты по правильности обнаружения воздушных целей на «Бук-М3», а также выполнил необходимое техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов.

Современные ЗРК «Бук-М3» позволяют перехватывать все крылатые и аэродинамические цели, в том числе малозаметные самолеты и беспилотные летательные аппараты условного противника на расстоянии до 70 км.