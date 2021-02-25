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Взрыв на реке: как саперы ЦВО борются с ледяными заторами на Алтае

Надежда Котормус
19:49 25.02.2021
В сезон подрывники используют тонны взрывчатых веществ, с помощью которых реки освобождают от ледяного панциря.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Алтае в воздух летят тонны льда. Подрывную работу на водоемах, используя почти центнер тротила, ведут военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО). Они готовятся во всеоружии подойти к весеннему половодью.

С тем, насколько разрушительными могут быть последствия паводка, жители Алтайского края знакомы не понаслышке. Поэтому подготовку к сезону начинают заранее. И первый этап подрывных работ - разведка. Оценить состояние берегов и толщину льда, она должна быть относительно равномерной на всем участке.

После разведки приступают к расчетам, делают это на основе нормативов. Выясняют - сколько надо сделать лунок, каков размер заряда, делать это саперов учат в ходе специальной подготовки, она длится несколько дней.

Бурение лунки - процесс трудоемкий и не быстрый, ведь толщина льда порой достигает двух метров, а сделать их нужно несколько десятков. Но в этом году, в распоряжение подрывных команд поступили мотобуры - теперь работа пошла намного быстрей.

Сто килограммов тротила. Такого заряда хватит для подрыва небольшой речушки. В сезон половодья для освобождения рек от ледяного плена уходят тонны взрывчатых веществ. Ключевой момент операции - присоединение электрического детонатора к заряду. Перед этим важно убедиться, что все тротиловые шашки надежно закреплены. После этого заряд можно опускать в лунку.

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