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Корвет «Стойкий» заступил на антипиратскую вахту в Аденском заливе

Андрей Аркадьев
18:23 25.02.2021
Накануне отряд кораблей Балтфлота зашел в порт Салала Султаната Оман, где пополнил запасы воды и продовольствия.
Корвет «Стойкий» заступил на антипиратскую вахту в Аденском заливе
© Фото: Минобороны России
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Корвет «Стойкий» приступил к формированию конвоя для его проводки из Аденского залива до входа в Красное море. На борту корабля находится подразделение морской пехоты, которое подготовлено с учетом опыта действий по борьбе с пиратами, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Отряд кораблей Балтфлота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из Балтийска для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

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