Чтобы было куда возвращаться: военнослужащие 58-й армии получили новые квартиры в Чечне

Российские военнослужащие получили четыре новостройки на 96 квартир с новыми квартирами в селе Борзой Чеченской Республики. Сегодня состоялось торжественное заселение.

Ключи были торжественно вручены заместителем командующего 58-й армией ЮВО по политико-воспитательной работе, полковником Андреем Лукьяненко и заместителем начальника Южного филиала ФГАУ «Росжилкомплекс», Андреем Деревянко.

Квартиры сданы Минобороны «под ключ», с отделкой, всеми необходимыми инженерными коммуникациями, мебелью и бытовой техникой - электроплитами, телевизорами, холодильниками, стиральными машинами, мягкими диванами, столами и креслами.

В каждом помещении установлены приборы учета, сплит-системы, датчики дыма и система пожарной сигнализации. На придомовой территории обустроены детские площадки.

Трехэтажные здания возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России по передовым энергосберегающим технологиям с учетом климатических условий и с применением новейших теплоизоляционных материалов. Дома переданы в оперативное управление ФГАУ «Росжилкомплекс», они пополнят фонд ведомственного служебного жилья.

«Теперь вам не обязательно приходить в офис, чтобы решить свои жилищно-бытовые вопросы. Для вашего удобства работает круглосуточный контактный центр, успешно функционируют личный кабинет и мобильное приложение «Росжилкомплекс», - напомнил заместитель начальника филиала «Южный» Учреждения Андрей Деревянко.

Выступая перед военнослужащими, заместитель командующего 58-й общевойсковой армии ЮВО отметил, что государство и военное руководство страны всецело заботится о престиже военной службы.

«Желаю высоких результатов в своей профессиональной подготовке. Пусть в ваших домах всегда царит порядок и спокойствие», - обратился Андрей Лукьяненко.

От лица новоселов выступила Марина Султанова, которая поблагодарила руководство Минобороны России за предоставленные квартиры.

«Здесь у нас наконец-то появится ощущение дома. Всем новоселам желаю уюта и тепла», - сказала она.

ФГАУ «Росжилкомплекс» - специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.