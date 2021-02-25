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Министры обороны РФ и Киргизии утвердили программу развития стратегического партнерства

Тимур Шерзад
16:28 25.02.2021
Глава оборонного ведомства Киргизии выразил Шойгу благодарность за встречу, а также поздравил российского министра с прошедшим праздником 23 февраля. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Киргизии, генерал-майор Таалайбек Омуралиев обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами. 

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Намерены и дальше его развивать», - заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства Киргизии выразил Сергею Шойгу благодарность за встречу, а также поздравил российского министра с прошедшим праздником 23 февраля. 

«В Кыргызстане он также является государственным праздником и широко отмечается в стране», - отметил Омуралиев важность Дня защитника Отечества в обеих странах.

Министр обороны Киргизии подчеркнул, что утвержденная до 2025 года программа развития стратегического партнерства усилит обороноспособность Киргизии и укрепит ее Вооруженные силы. Кроме того, сотрудничество с Россией позитивно скажется на системе безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

В ходе встречи стороны подписали протокол о применении беспилотников на территории Киргизии.

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