Армия Черноморский флот приступил к слежению за кораблями греческих и испанских ВМС Андрей Аркадьев Иностранные тральщики зашли в акваторию Черного моря 25 февраля. © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года», - говорится в сообщении. Других подробностей в НЦУО не приводится. Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море. Является средством обеспечения военной безопасности России в регионе Черного моря и Средиземного моря. Имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика