Время летать: пилоты Морской авиации ЧФ оттачивают боевые навыки

Черноморский флот начал летные тактические учения авиационных эскадрилий. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипажам боевых самолетов предстоит произвести учебное бомбометание и стрельбы неуправляемыми ракетными снарядами по мишеням на полигоне.

Потом к самолетам присоединятся вертолеты. Вместе они будут отрабатывать маневр вывода авиационных сил из-под удара - то есть, быстро перебазироваться на запасные аэродромы. Кроме того, летчики отработают поиск и слежение за подлодками, и проведут высадку тактического десанта на неподготовленное побережье.

В учениях задействован широкий авиапарк - истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, амфибии Бе-12, транспортные самолеты Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.