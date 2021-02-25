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Время летать: пилоты Морской авиации ЧФ оттачивают боевые навыки

Тимур Шерзад
15:18 25.02.2021
В учениях задействован широкий авиапарк - истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, амфибии Бе-12, транспортные самолеты Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27. 
Время летать: пилоты Морской авиации ЧФ оттачивают боевые навыки
© Фото: Министерство обороны России
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Черноморский флот начал летные тактические учения авиационных эскадрилий. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. 

Экипажам боевых самолетов предстоит произвести учебное бомбометание и стрельбы неуправляемыми ракетными снарядами по мишеням на полигоне. 

Потом к самолетам присоединятся вертолеты. Вместе они будут отрабатывать маневр вывода авиационных сил из-под удара - то есть, быстро перебазироваться на запасные аэродромы. Кроме того, летчики отработают поиск и слежение за подлодками, и проведут высадку тактического десанта на неподготовленное побережье. 

В учениях задействован широкий авиапарк - истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, амфибии Бе-12, транспортные самолеты Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27. 

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