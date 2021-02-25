Тротилом по стихии: саперы ЦВО взорвали лед на Алтае

Несмотря на зимнюю погоду, до начала календарной весны остается три дня, и саперы в Алтайском крае уже приступили к подготовке к паводкам. Военные инженеры тренируются взрывать ледяные торосы.

Разведка местности, бурение лунок и закладка зарядов проводится с соблюдением правил безопасности. В работах участвуют наиболее подготовленные военнослужащие, проходящие службу как по контракту, так и по призыву, ранее занимавшиеся подрывными работами. Специалисты заложили 100 килограммов тротила в 24 лунки. По команде военнослужащие взрывают лед.

С началом ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключатся расчеты беспилотников и отдельный авиационный полк ЦВО, чтобы бомбить ледовые заторы при необходимости.