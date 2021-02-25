Качели для лучших стрелков: снайперы Приморья соревнуются в усложненных условиях

Приморские снайперы применили современные винтовки СВ-98 и крупнокалиберные «Корды» на неопределенных дистанциях. Учения прошли на полигоне Сергеевский.

Снайперы использовали подвесные платформы, напоминающие качели - они могут колебаться даже от дыхания, не говоря уже о выстреле из крупнокалиберной винтовки. Все для того, чтобы усложнить условия стрельбы.

Военнослужащие Восточного военного округа тренировались в таких упражнениях, как «Догони» - это уничтожение целей на скорость, «Взаимодействие» - когда в снайперской паре один стрелок введет огонь из пистолета, а другой из винтовки, а также «Охота» - снайперу необходимо поразить мишени только своего цвета. По итогам учений командование определит лучшего снайпера, снайперскую пару и команду.