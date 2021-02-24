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Участники боевых действий и ветераны: как в Театре Российской армии прошел концерт в честь Дня защитника Отечества

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
07:47 24.02.2021
Поздравить друг друга с профессиональным праздником приехали представители прославленных соединений, руководство Минобороны РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Театре Российской армии прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В зрительном зале - руководство министерства обороны, ветераны и действующие военнослужащие - участники боевых операций. На сцене - лучшие театральные, хореографические и вокальные коллективы России.

Песни из популярных советских фильмов - это наше общее прошлое. Традиции российского офицерства уходят глубоко в историю. Поздравить друг друга с профессиональным праздником приехали военные со всей России, представители прославленных соединений, руководство Минобороны.

День защитника Отечества - это праздник, который отмечают как те, кто несет военную службу, уже вышел в отставку, так и те, кто только готовится связать свою жизнь с вооруженными силами. В их честь на сцене театра российской армии - концерт с участием лучших российских исполнителей.

Для Минобороны минувший год оказался непростым. Пандемия коронавируса - это вызов для всего мира. Именно она заставила в рекордно короткие сроки мобилизовать все силы. В успехах вакцины «Спутник V» есть и заслуга наших военнослужащих.

Редкие снимки из семейных архивов 30-ти военачальников - проект ведущей нашего канала, внучки маршала Ирины Лосик. Фотографии легендарных полководцев она попросила у их родных. Идея выставки - сравнить, как они выглядели на официальных снимках и в домашней обстановке.

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