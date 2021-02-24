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Главком ВМФ России вручил знамя новому отряду юнармейцев Санкт-Петербурга

Роман Захаров
23:00 24.02.2021
В начале церемонии под встречный марш знаменными группами роты Почетного караула были внесены Государственный флаг Российской Федерации и Андреевский флаг ВМФ.
Главком ВМФ России вручил знамя новому отряду юнармейцев Санкт-Петербурга
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова в атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого состоялась церемония посвящения в юнармейцы 30 учащихся 245-й общеобразовательной школы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

В начале церемонии под встречный марш знаменными группами роты Почетного караула были внесены Государственный флаг Российской Федерации и Андреевский флаг ВМФ.

Торжественно вручив новоиспеченному отряду юнг «Юнармии» знамя  Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, и каждому персонально - знак юнармейца, адмирал Николай Евменов тепло поздравил ребят с памятным событием в их жизни.

«Дорогие ребята, у вас сегодня знаменательный день. Сегодня, в очередную годовщину со дня рождения нашего непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова, вы вступаете в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Это, лишь один из первых этапов вашего становления, как настоящего гражданина. Хорошо учитесь, любите свою семью, товарищей, свою Родину. Надеюсь, многие из вас придут служить в Военно-Морской Флот. Сейчас в строю пред нами, среди неравнодушных, умных и беззаветно любящих Родину молодых ребят, стоят будущие офицеры, которые продолжат славу великих русских флотоводцев. Но если вы изберете другую стезю, "Юнармия" с молодых лет поможет вам стать истинным гражданином России. И не будет преувеличением сказать, что гражданин - это, прежде всего, патриот своей Родины. Для этого надо много знать, многое уметь. Так будьте же достойны звания гражданина», - сказал Николай Евменов, выступая перед юнармейцами.

Церемония завершилась исполнением гимна Юнармейского движения и экскурсией по залам Центрального военно-морского музея.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом также осмотрел новые выставки, открытые в музее  за последнее время. 

Юнармейское движение создано по инициативе Министерства обороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам   движения обучаться на базе своих объектов.

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

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