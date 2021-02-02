Разведчики ВВО испытали созданное роботизированное устройство при «ликвидации террористов» в закрытом здании

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа в ходе проведения тактико-специальных занятий по ведению боя в закрытых помещениях городской застройки испытали созданное роботизированное устройство с камерой на колесном шасси.

По легенде, условные террористы «захватили» административное здание с якобы «заложниками». Разведгруппам была поставлена задача выяснить количество злоумышленников, местоположение условных заложников, а также «вражеские» огневые точки.

Разведчик-оператор, управляющий роботизированным устройством, установил местоположение «террористов» и отсутствие «заложников», после чего был проведен отвлекающий огонь. Под его прикрытием военные провели нейтрализацию условных бандитов внутри здания и зачистку помещений.

В ходе выполнения задачи робот-разведчик показал хорошие результаты. Устройство позволило незаметно для «противника» собрать нужные данные, передавая их в режиме реального времени, что обеспечило грамотное планирование штурма здания.

Роботизированное устройство было создано в рамках рационализаторской работы. Изобретатели объединения смонтировали видеокамеру высокого разрешения съемки на базе малогабаритного дистанционно управляемого колесного шасси высокой проходимости. Для наблюдения в ночных условиях устройство оборудовано инфракрасным излучателем. Управление устройством, вывод и запись видеоизображения осуществляется удаленно через пульт дистанционного управления.