Боевики произвели минометный обстрел пункта пропуска «Серакаб» в Идлибе

В среду, 24 февраля, боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли из минометов пункт пропуска «Серакаб», а также нанесли удар по данному объекту с помощью самодельного беспилотника. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он добавил, что командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска.

При этом военачальник подчеркнул, что ЦПВС призывает командование турецких войск, осуществляющих контроль над территориями на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин».

Упомянутые пункты были открыты 22 февраля для беспрепятственного перемещения мирного населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной вооруженным силам Турции.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ