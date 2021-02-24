Летать не дадим: расчеты систем ПВО сорвали воздушные «атаки» в ЗВО

В Западном военном округе во время учений боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов прикрыли наземные объекты от ударов с воздуха авиации условного противника, совершавшей налет, сообщает пресс-служба ЗВО.

В роли условного противника выступали авиационные группы, по замыслу маневров они собирались нанести ракетно-бомбовые удары. При выполнении задач воздушные цели «врага» были своевременно обнаружены и уничтожены.

Истребители отработали уход от объектов противовоздушной обороны, маневрирование и полеты на предельно малых высотах.

В свою очередь, расчеты зенитных ракетных комплексов уничтожили воздушные цели с помощью имитированных пусков зенитных управляемых ракет. В мероприятиях задействованы более 500 человек, свыше 200 единиц техники.